Ильхам Алиев: Турция развивается день ото дня

14 мая. 15:52

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии аэропорта "Ризе-Артвин", высоко отметил быстрое развитие Турции.

"Турция быстро развивается день ото дня. Проводимая на основе всего этого политика Реджепа Тайипа Эрдогана сделала большое дело", - сказал он.

Глава государства отметил, что сегодня Турция не только является "крупным центром силы в мире", но и способна реализовывать проекты внутри своей страны.

"Я хотел бы отметить проекты, которые служат, в частности, людям. Аэропорты, водохранилища, дороги, мосты, школы, больницы – все это факторы, свидетельствующие о развитии и силе Турции"", - подчеркнул Ильхам Алиев.