В США дали оценку российскому С-500

14 мая. 15:37

Характеристики российского ЗРК С-500 "Триумфатор" оценили в США, сообщает издание The National Interest.

Отмечается, что комплекс призван в первую очередь не делать дырки в военных летательных аппаратах. Это говорит о том, что Россия создает свой оборонительный щит от вероятных нападений при помощи крылатых и баллистических ракет.

В свою очередь, комплекс С-500 "Прометей" отличается максимальной вертикальной высотой 185-200 км, что позволяет уничтожать приближающиеся ракеты и спутники на низкой орбите.