Армения: оппозиция начинает и… проигрывает

Продолжающиеся со 2 мая активные протесты армянской оппозиции начинают выдыхаться. Фото- и видеосъемки (в том числе с помощью дронов) акций последних дней показали существенное снижение числа участников акций. Это обстоятельство для оппозиции смерти подобно, поскольку негативная динамика противоречит митинговой концепции оппозиционеров, согласно которой первоначально небольшое число протестующих должно было заложить фундамент для вовлечения толп недовольных граждан.

Но на практике происходит все с точностью до наоборот. Судя по складывающейся картине, идеи "спасения Карабаха", то есть, предотвращения полноценной интеграции этого региона в Азербайджан, не смогли консолидировать армянское общество, деморализованное после проигранной войны 2020 года. Да, некоторые граждане действительно присоединились к протестам, но явно не в том количестве, на которое рассчитывали организаторы.

Напомним, что основные протестные силы сформированы тремя политическими группами: это блок Роберта Кочаряна "Армения", куда входят и националисты "Дашнакцутюн"; а также партия бывшего главы СНБ Армении Артура Ванецяна "Отечество", которая состоит в одном блоке с Республиканской партией Армении Сержа Саргсяна, тоже представленной в движении, но менее активно. Фактически вся парламентская оппозиция, сформированная по итогам внеочередных парламентских выборов 2021 года, была представлена на уличных акциях. Потенциально у нее довольно солидная ресурсная база, если учесть, что на прошлогодних выборах за оппозицию проголосовало порядка 26% избирателей, что составляет более 330 тыс. граждан Армении. Но на майские демонстрации вышла – даже с большой натяжкой - пара десятков тысяч граждан, а в последние дни и того меньше.

Причин столь неудачного уличного протеста оппозиционного блока несколько.

Первая. Оппозиция провозгласила своей главной и единственной целью смещение "предателя" Никола Пашиняна. Но при этом она не говорит ни слова о том, что будет делать после достижения этой цели. Общие лозунги довольно банальны – "укрепление армии", "защита Карабаха", "выстраивание близких отношений с Россией", формирование "правительства из команды профессионалов". Но эти пожелания оппозиции отражены и в утвержденной программе действующего правительства. Армения, как и раньше, продолжает выделять сотни миллионов долларов для выживания сепаратистского режима в Карабахе. Восстановление оборонительных ресурсов Армении происходит за счет военно-технического сотрудничества с Россией, и в этом вопросе изменений не наблюдается. Что же касается выстраивания близких политических отношений с Москвой, то для Еревана на данном этапе альтернатив российскому зонтику безопасности не просматривается.

Вторая – отсутствие явного лидера оппозиционного движения. На эту роль пробовались и Артур Ванецян ("Отечество"), и Ишхан Сагателян (Дашнакцутюн), и Роберт Кочарян. Но высокий антирейтинг "бывших" в лице Кочаряна, радикальность "дашнаков" в лице Сагателяна, и отсутствие политической харизмы бывшего главы СНБ Артура Ванецяна привели к тому, что оппозиционеры решили обойтись без лидера. Сегодня поговаривают о том, что консолидирующей фигурой оппозиции может стать Арман Татоян – бывший омбудсмен Армении, ставленник Сержа Саргсяна, запомнившийся своей крайне радикальной позицией в отношении Азербайджана. Однако практических шагов в этой плоскости пока не сделано.

Третья – внешняя. Азербайджан на разных уровнях сигнализировал, что приход к власти в Армении откровенных реваншистов откроет новую кровавую страницу в регионе. В Баку не скрывают, что готовы к различным сценариям, включая силовые, для уничтожения угрозы армянского реванша. Президент Ильхам Алиев заявил, что новая война обернется для Армении "официальной потерей государственности" - серьезное заявление, учитывая, что на ветер Алиев слов не бросает. В целом, тезис о том, что выбирая оппозицию, Армения выбирает новую войну, проскальзывает в публикациях провластных СМИ как Азербайджана, так и – как бы удивительно это ни было – и Армении.

Как будет развиваться протест – сказать сложно, поскольку не исключены провокации с целью разжечь угасающий протест. Но в целом шансы на успех движения, с учетом динамики протестов за последние две недели, представляются призрачными. Тем более странной на этом фоне представляется позиция ряда государственных СМИ России, которые откровенно встали на сторону радикальных протестующих, превратившись в их информационную платформу. Доверительным отношениям с действующей армянской властью подобные подходы явно не способствуют.