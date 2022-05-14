Эрдоган: Карабахская война еще раз напомнила о важности борьбы с ложью

14 мая. 15:15

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам 4-го заседания министров, ответственных за медиа и информацию, и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств в Стамбуле заявил, что вопросы в сферах медиа и коммуникаций, а также борьба с дезинформацией имеют ключевое значение для обеспечения политической и социальной жизни.

"Ложь и клевета, с которыми мы столкнулись во время Карабахской войны, еще раз напомнили о важности этого вопроса и необходимости объединения. В течение 44 дней напряженная борьба велась не только на поле боя, но и в других сферах, среди которых печатные и визуальные медиа, социальные медиа", - цитирует его Trend.

Эрдоган подчеркнул, что "цифровой фашизм" мешает получать людям точную и непредвзятую информацию. По его словам, не соблюдающие правила и этические ценности социальные медиа несут риски для обществ.