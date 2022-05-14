Байрамов созвонился с главой МИД Ирана

14 мая. 15:04

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Главы ведомств с удовлетворением отметили высокий уровень развития отношений между государствами. Стороны обсудили развитие сотрудничества в экономической, торговой, транспортной, гуманитарной и других сферах.

Также министры высоко оценили работу иранско-азербайджанской Государственной комиссии по сотрудничеству в различных сферах и реализация достигнутых в этих рамках договоренностей.

Кроме того, главы МИД рассмотрели вопросы региональной и международной повестки дня, представляющие взаимный интерес.