В Турции открылся аэропорт Ризе-Артвин

14 мая. 14:00

В турецкой провинции Ризе состоялась открытия 58-го аэропорта страны – Ризе-Артвин. Воздушная гавань на востоке Турции официально начала работу после того, как самолет с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом первым приземлился в воздушной гавани в субботу. В открытии аэропорта также принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Новый аэропорт общей площадью в 3 млн кв м расположен в районе Пазар - в 34 км от города Ризе, в 54 км от Хопы и в 125 км от Артвина. Решением правительства Турции аэропорт Ризе-Артвин получил статус международной воздушной гавани.

Взлетно-посадочная полоса воздушной гавани шириной в 45 м и длиной в 3 км является второй по протяженности полосой страны, построенной на морской насыпи. Стоит отметить, что в мире действуют лишь пять аэропортов с взлетной полосой, построенной на морской насыпи – две из них в Турции.

Пилотажная группа ВВС Турции SOLOTURK выполнила демонстрационный полет в небе над воздушной гаванью Ризе-Артвин. Демонстрационный полет длился около 20 минут.

Ожидается, что новый аэропорт внесет значительный вклад в турецкую экономику, в том числе благодаря реализации новых проектов в туристической отрасли.

При проектировке воздушной гавани учитывались чайные традиции провинции Ризе - командно-диспетчерский пункт выглядит как стакан армуду, а над одним из подъездных путей воздвигнут символический чайный лист.