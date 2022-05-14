В Дербенте банда помогала местным жителям покупать наркотики

Полиция поймала в Дербенте банду, которая помогала горожанам покупать психотропные препараты, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.
При отработке оперативной информации правоохранители вышли на четверых местных жителей, которые помогали знакомым найти в интернете "надежного" продавца и сами забирали закладки, чтобы передать клиентам.
В ходе досмотров у задержанных обнаружили порядка 100 средних разовых доз мефедрона. В отношении их было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.