Пашинян провел встречу с Кудриным

14 мая. 13:27

Армянский премьер Никол Пашинян обсудил в Ереване с главой Счетной палаты России Алексеем Кудриным перспективы расширения двустороннего взаимодействия, сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Премьер-министр заявил, что целью правительства Армении является повышение эффективности системы государственного управления, отметив в этом контексте важность опыта России, а также сотрудничества между Счетной палатой РФ и Аудиторской палатой Армении", - сказано в сообщении.

В свою очередь Кудрин отметил, что провел ряд встреч с армянскими коллегами, которые, по его словам, важны с точки зрения применения новых подходов в работе. Он также подчеркнул важность расширения сотрудничества. В пресс-службе добавили, что стороны обменялись мнениями по другим вопросам повестки армяно-российских отношений.

Кроме того, в ходе беседы с вице-премьером Армении Мгером Григоряном Кудрин продолжил обсуждение вопросов, связанные с развитием двустороннего сотрудничества.