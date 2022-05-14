Санкции против РФ вызвали сложности в работе NASA

14 мая. 13:14

Астронавты NASA, находившиеся в тесном контакте с российскими партнерами, начали испытывать трудности после введения санкций в отношении России, пишет газета Spacenews.

"Геополитические санкции, которые были наложены на Россию и которые мы наблюдали в последние несколько месяцев, создали среду, в которой становятся очевидными некоторые административные трудности", - заявила экс-участница Консультативной группы по аэрокосмической безопасности Сьюзен Хелмс.

Также она раскритиковала приостановку операций иностранных банков в России, отмену рейсов зарубежными авиакомпаниями и прекращение продажи компанией Microsoft своей продукции.

"Работа, обучение и подготовка в Москве, которые происходят и всегда происходили, продолжаются без каких-либо серьезных перерывов", - добавила Хелмс.