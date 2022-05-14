В Грузии ожидают роста туристов из Казахстана

14 мая. 12:43

Авиакомпания Air Astana увеличит число рейсов в Грузию в связи с ростом спроса среди казахстанских туристов, заявил сотрудник авиаперевозчика Тлек Абдрахимов.

"Наша компания планирует увеличить количество рейсов в Грузию. Мы начинаем полеты в Батуми. Из Нур-Султана в Батуми будут выполняться прямые авиарейсы. Пассажиропоток достаточно большой, грузинское направление очень популярно в Казахстане", – цитирует его Sputnik Казахстан.

Стоит отметить, что Абдрахимов принимает участие в инфотуре по Грузии, в рамках которого блогеры и представители авиакомпании уже посетили Тбилиси, Уплисцихе и Боржоми. Группа из 13 человек также планирует посетить Кахети, а также Сигнахи, где они смогут ознакомиться с местной кухней.