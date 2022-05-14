Турция примет около 42 млн путешественников до конца года

14 мая. 12:19

Министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой сообщил, что республика в этом году примет 42 млн туриста, а доходы туриндустрии превысят $35 млрд.

Он напомнил, что в прошлом году Турция приняла 30 млн путешественников, а доходы от туризма составили $24,5 млрд. Также министр подчеркнул, что руководство страны стремится к максимальному расширению списка стран, граждане которых приезжают отдохнуть в Турцию.

Глава ведомства отметил, что последние два года Турция является лидером среди стран по эффективности продвижения туристического потенциала за рубежом. По его словам, сейчас реклама на тему отдыха в Турции прокручивается на телеканалах 140 стран мира.

"Никаких проблем нет. Уверен, что мы вернемся к показателям допандемического 2019 года… Цели в 42 млн туристов и $35 млрд дохода достигнем за счет альтернативных рынков", - цитирует министра Anadolu.

Эрсой добавил, что одной из целей властей республики является привлечение туристов во все провинции страны.