В Москве появятся станции метро "Каспийская" и "Кавказский бульвар"

14 мая. 12:07

Жители Москвы выбрали названия для 15 будущих станций московского метрополитена. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Также он рассказал в своем блоге о проектировании и строительстве более 40 станций метро.

Отмечается, что на будущей Бирюлевской линии появятся станции "Курьяново", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая" и "Лебедянская".

Новая конечная станция Сокольнической ветки в поселении Сосенском получит наименование "Потапово", а три станции Троицкой линии будут называться "Кедровая", "Ватутинки" и "Тюленевская".

На Рублево-Архангельской линии появятся станции "Звенигородская", "Серебряный бор" и "Липовая роща". Будущая станция Люблинско-Дмитровской линии в Печатниках получит название "Южный порт", а новая конечная станция Арбатско-Покровской ветки - "Гольяново".

Собянин в заключение поблагодарил москвичей за активное участие в жизни города и подчеркнул, что жители Москвы смогут еще раз выбрать названия для будущих станций метро, а также для улиц и площадей столицы.

Стоит отметить, что в Москве появятся улицы, названные в честь Сергея Бондарчука, Леонида Гайдая, Анатолия Папанова, Олега Табакова, Василия Ланового, Алексея Баталова, Евгения Евстигнеева, Иннокентия Смоктуновского, Олега Янковского, Фаины Раневской и Андрея Миронова.