Индия запретила экспортировать пшеницу

14 мая. 11:53

Руководство Индии объявило о запрете экспорта пшеницы из страны для обеспечения продовольственной безопасности и для помощи соседним и нуждающимся государствам, сообщает пресс-служба министерства торговли и промышленности Индии.

Решение было принято в связи со внезапным скачком мировых цен на пшеницу.

"Политика экспорта пшеницы… "запрет" с немедленным вступлением в силу", - сказано в сообщении.

Министерство отметило, что экспорт пшеницы будет доступен только в отношении "поставок, по которым был выдан безотзывный аккредитив".

"Экспорт также будет разрешен на основании разрешения, предоставленного правительством Индии другим странам для удовлетворения их потребностей в продовольственной безопасности и на основании запроса их правительств", - подчеркивает пресс-служба.