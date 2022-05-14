Двух мужчин задержали в зоопарке Алматы за хамское отношение к животным

14 мая. 11:44

В Алматинском зоопарке рассказали об инциденте, который произошел 7 мая.

"Двое молодых людей, не обращая внимания на предупреждающие таблички и ограждения, зашли на техническую территорию и начали дразнить нашего тигра! Они провоцировали животное и оскорбляли наших посетителей", - сказано в сообщении пресс-службы.

В руководстве зоопарка заявили, что охрана не в состоянии следить за каждым уголком, так как территория зоопарка - более 21 га. Поэтому посетителей просят сообщать об увиденных нарушениях ближайшему работнику зоопарка.

"Мы считаем непозволительным такое отношение к нашим животным! Уже идет разбирательство, и все виновные понесут наказание!" – подытожила пресс-служба.