В России выявили 5 047 новых случаев COVID-19

14 мая. 11:22

За минувшие сутки в России выявили 5 047 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 402, в Петербурге – 315, в Подмосковье - 246. В Краснодарском крае - 120, в Ставропольском крае - 65, в Крыму - 47, в Дагестане - 11, в Кабардино-Балкарии - 12, в Адыгее - 8, в Карачаево-Черкесии - 7, в Чечне - 13, в Ингушетии - 10, в Северной Осетии - 4.

Общее число инфицированных в России достигло 18 255 337.

Госпитализированы за сутки 2 498 человек, на 0,3% меньше, чем накануне. Выздоровели – 7 378 пациентов, за все время - 17 640 979.

Умерли за сутки 107 человек, с начала пандемии - 377 571.