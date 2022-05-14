Азербайджан и Узбекистан будут вместе осваивать космос

14 мая. 10:33

Азербайджанское и узбекское космические агентства "Азеркосмос" и "Узбеккосмос" подписали соглашение о сотрудничестве в ходе международной конференции "Space Technology Conference STC-2022", сообщает Агентство космических исследований и технологий при Кабинете Министров Узбекистана.

В меморандуме сказано о реализации связанных с космическими технологиями и космическим мониторингом проектов, организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для дальнейшего развития космической деятельности.

Кроме того, в рамках соглашения страны будут обмениваться опытом по внедрению и регулированию космического мониторинга, а также отправлять сотрудников Агентства "Узбеккосмос" в GIS центр “Азеркосмоса” для повышения квалификации.