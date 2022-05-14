Байден назвал Харрис президентом США

14 мая. 10:01

Американский лидер Джо Байден вновь оговорился, назвав вице-президента США Камалу Харрис президентом.

Байден принял участие в саммите США-АСЕАН, который прошел в Вашингтоне 12-13 мая. Членами АСЕАН являются Таиланд, Малайзия, Индонезия, Бруней, Сингапур, Филиппины, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма.

В своем обращении отметил, что Индо-тихоокеанский регион является свободным и открытым, стабильным и процветающим, устойчивым и безопасным

"Это то, к чему мы все стремимся. Именно поэтому я попросил президента Харрис совершить поездку в этот регион в августе прошлого года", - цитирует Белый дом главу государства.