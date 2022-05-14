Турецкие военные ликвидировали 52 террориста на севере Сирии

14 мая. 8:34

На севере Сирии нейтрализованы 52 террориста YPG, которая является сирийским крылом Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом говорится в сообщении, распространенном министерством национальной обороны Турции.

Боевики были ликвидированы турецкими военными к востоку и западу от реки Евфрат.

В Минобороны рассказали, что удары по 60 объектам террористов стали ответным шагом на обстрел приграничного района Каркамыш и погранпоста Кепрюбаты, в результате чего погиб военнослужащий, получили ранения трое военных и одна женщина.

В ведомстве также отметили, что боевики сначала атаковали населенный пункт, а затем нанесли удар по погранзаставе.

В ответ были задействованы САУ "Шторм" и ударные беспилотники, передает агентство Anadolu.