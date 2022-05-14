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Турецкие военные ликвидировали 52 террориста на севере Сирии

Турецкие военные ликвидировали 52 террориста на севере Сирии

На севере Сирии нейтрализованы 52 террориста YPG, которая является сирийским крылом Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом говорится в сообщении, распространенном министерством национальной обороны Турции.

Боевики были ликвидированы турецкими военными к востоку и западу от реки Евфрат.

В Минобороны рассказали, что удары по 60 объектам террористов стали ответным шагом на обстрел приграничного района Каркамыш и погранпоста Кепрюбаты, в результате чего погиб военнослужащий, получили ранения трое военных и одна женщина.

В ведомстве также отметили, что боевики сначала атаковали населенный пункт, а затем нанесли удар по погранзаставе.

В ответ были задействованы САУ "Шторм" и ударные беспилотники, передает агентство Anadolu.

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