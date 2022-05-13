Источник: ЕС работает над возможностью направить российские подсанкционные активы на восстановление Украины

13 мая. 23:59

Руководство Евросоюза рассматривает вопрос о том, как законно направить находящиеся под санкциями российские активы на восстановление Украины, об этом рассказал высокопоставленный европейский чиновник, комментируя на условиях анонимности повестку предстоящего 16 мая Совета ЕС по иностранным делам.

"Мы работаем над этим. Мы работаем", - цитирует его "Интерфакс".

Чиновник отметил, что задача новая для Брюсселя, очень сложная, работа над ней находится на начальном этапе, некоторые процедурные вопросы еще только предстоит определить.

"Мы пока еще не пришли к этому. Мы не исключаем такую опцию и работаем в этом направлении", - добавил источник.