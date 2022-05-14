Как иранская нефть попадает в Венесуэлу

Энергетическое сотрудничество с Ираном помогает ограниченной в средствах Венесуэле получать сырье, необходимое для переработки сверхтяжелой нефти, благодаря которому увеличивается экспорт.

Reuters, со ссылкой на данные мониторинговых служб и отгрузочных документов, отмечает что в марте венесуэльский танкер отправился в отдаленный район Индийского океана, где его ожидало судно под иранским флагом; принял груз иранского конденсата и отправился домой. Передача с судна на судно недалеко от Мальдив - тактика, применяемая Ираном для обеспечения поставок в обход американских санкций.

В мае два иранских танкера класса VLCC побывали в венесуэльских водах, где передали конденсат и нефть государственной нефтяной компании PDSVA, а иранский министр нефти Джавад Овджи встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

С 2020 года Иран помогает южноамериканской стране, отправляя бензин, а также оборудование, необходимое для ремонта вышедших из строя венесуэльских НПЗ. В мае введен в эксплуатацию один из восстановленных заводов.

Венесуэльский танкер ”Максим Горький”, принадлежащий PDV Marina, морскому подразделению PDSVA, единственный супертанкер, который остался у южноамериканской страны: три других были изъяты в 2020 году компанией PetroChina Co по итогам долгового разбирательства.

Танкер в основном используется для транспортировки нефти PDSVA между внутренними портами, а также доставляет нефть в Азию с тех пор, как Вашингтон ввел санкции в отношении венесуэльской нефти в 2019 году.

В этом году PDV Marina пришлось отправить в Китай команду специалистов для спасения ”Максима Горького”, который застрял в порту на несколько недель из-за технических проблем.

По данным TankerTrackers.com, мониторингового сервиса, который использует спутниковые снимки для идентификации судов, в марте венесуэльский танкер завершил доставку груза тяжелой нефти в Южно-Китайском море. Через несколько дней в 37 морских милях от Мальдивских островов ”Максим Горький” загрузил иранский конденсат с танкера Huge, принадлежащего иранской компании National Iranian Tanker Co (NITC), сообщает TankerTrackers.com.

Reuters не смог подтвердить идентификацию судов. PDVSA и NITC не ответили на запрос о комментариях.

По пути домой

Венесуэла впервые участвовала в передаче груза с судна на судно у Мальдив. Однако, по данным United Against Nuclear Iran (Объединенные против ядерного Ирана), правозащитной группы, которая отслеживает движение иранских танкеров, Иран ранее уже выполнял подобную операцию в водах у архипелага. ”Когда ”Максим Горький” возвращался в Венесуэлу, Иран отправил ему навстречу свой танкер. Стыковка произошла возле Мальдив, - считает Клэр Джангман, начальник штаба правозащитной группы. - Географически такое место встречи удобно для Ирана: танкерам требуется пять дней, чтобы добраться из Хаур-Факкана до Мале, столицы Мальдив”.

На прошлой неделе супертанкер пришвартовался в Венесуэле и отгрузил часть иранского конденсата, общий объем которого составляет 2 млн баррелей. Через несколько дней прибыли иранские суда Dino 1 и Derya, которые привезли нефть и конденсат, предположительно, в рамках своп-соглашения, заключенного в прошлом году между государственными нефтяными компаниями двух стран.

По меньшей мере еще 2 млн баррелей иранской нефти и миллион баррелей конденсата должно быть импортировано Венесуэлой в мае. PDSVA планирует в обмен отправить тяжелую нефть и топливо Национальной иранской нефтяной компании, сообщил источник, знакомый с расписанием будущих поставок.

Национальная иранская нефтяная компания не ответила на запрос о комментарии.