Дерево за 4,6 млн рублей срубил житель Кабардино-Балкарии

13 мая. 23:38

В Лескенском районе окончено расследование уголовного дела против 33-летнего жителя села Аргудан, обвиняемого в незаконной вырубке деревьев. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

Мужчину задержали в Лескенском лесничестве, когда он незаконно спилил восточный бук. У него нашли одно спиленное дерево, разделенное на кряжи, бензопилу и другие инструменты для рубки.

"Согласно проведенному экспертами расчету, сумма причиненного ущерба превысила 4,6 млн рублей", - уточнили в полиции.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 Уголовного кодекса России. Сейчас оно направлено в суд.