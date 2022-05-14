Сборная Казахстана намерена натурализовать российского нападающего

14 мая. 2:27

Нападающий грозненского футбольного клуба "Ахмат" Идрис Умаев может начать выступать за сборную Казахстана.

По словам главного тренера казахской команды Магомеда Адиева, этого хочет сам 23-летний форвард. "Скажу так - Умаев хочет", - сказал он.

Как отметил наставник, Идрис сообщил ему, что хотел бы получить гражданство Казахстана и выступать за сборную. "У него желание есть. И я думаю, этот вопрос можно рассмотреть", - цитирует Адиева Azerisport.com.

Напомним, отец Умаева родился в Казахстане, а сам футболист в прошлом сезоне выступал за "Шахтер" из Караганды. Адиев и Умаев пересекались ранее по совместной работе в карагандинском "Шахтере" и российской "Чайке".