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Сборная Казахстана намерена натурализовать российского нападающего

Сборная Казахстана намерена натурализовать российского нападающего

Нападающий грозненского футбольного клуба "Ахмат" Идрис Умаев может начать выступать за сборную Казахстана.

По словам главного тренера казахской команды Магомеда Адиева, этого хочет сам 23-летний форвард. "Скажу так - Умаев хочет", - сказал он.

Как отметил наставник, Идрис сообщил ему, что хотел бы получить гражданство Казахстана и выступать за сборную. "У него желание есть. И я думаю, этот вопрос можно рассмотреть", - цитирует Адиева Azerisport.com.

Напомним, отец Умаева родился в Казахстане, а сам футболист в прошлом сезоне выступал за "Шахтер" из Караганды. Адиев и Умаев пересекались ранее по совместной работе в карагандинском "Шахтере" и российской "Чайке".

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