В топ популярных зарубежных направлений вошли Стамбул, Ереван и Баку

14 мая. 4:25

По данным онлайн-сервиса Туту.ру, самыми востребованными авианаправлениями у российских туристов стали Ереван, Стамбул и Баку.

Около 5% россиян, собирающихся лететь за границу, ищут билеты в Ереван, по 3% - в Стамбул и Баку.

В топ-5 популярных маршрутов для путешествий за рубеж вошли также Ташкент и Ош. Кроме того, россиян интересуют билеты в Анталью, Бишкек, Душанбе, Тель-Авив и Кишинев.

Аналитики отмечают, что глубина бронирований авиабилетов за рубеж остается низкой - 74% туристов в мае приобретают билеты на этот же месяц, еще 18% планируют вылететь в июне.