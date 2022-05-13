Власти Грузии помогут искать нефть и газ на территории страны

13 мая. 22:59

Государственная политика Грузии заключается в максимальном содействии инвестициям в поиск и добычу нефти и газа в стране, такое заявление сделал министр экономики Леван Давиташвили на встрече Энергетического совета континентальной Европы, которая проходит в Тбилиси.

"Современные технологии дают возможность снизить геологические и инвестиционные риски, а политика государства направлена на то, чтобы максимально способствовать привлечению инвестиции как для поиска нефти и газа, так и для их добычи", - цитирует его Sputnik Грузия.

По словам министра, власти надеются, что Грузия уже через несколько лет будет самостоятельно обеспечивать себя этими ресурсами.

"Исследовательские работы по существующим лицензиям на поиск выглядят перспективно", - добавил Давиташвили.