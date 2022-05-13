Студенты ПГУ покажут свои работы по мотивам первобытного искусства

13 мая. 23:29

Завтра, 14 мая, в Сырных пещерах Карачаево-Черкесии откроется выставка творческих работ студентов и преподавателей Пятигорского государственного университета (ПГУ), выполненных по мотивам шедевров первобытного искусства, - сообщили в пресс-службе вуза.

"Выставка представит древние наскальные рисунки всемирно известных пещер в рамках образовательного и культурно-исторического проекта ПГУ "Палеоарт". На специально оборудованной площадке проекта, в гротах Сырной пещеры будут выставлены творческие работы дизайнеров Высшей школы дизайна и архитектуры ПГУ", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Авторские произведения графического дизайна, вдохновленные работами первобытных художников, будут представлены в "интерьерах" природной "галереи" – это объекты первобытного искусства, находящиеся в пещерах на территории России, Китая, Франции, Испании, Азербайджана, Армении, Аргентины, Монголии, Марокко, Ливии.

Напомним, Сырные пещеры находятся на территории КЧР, свое название они получили из-за причудливой пористой формы.