Что китайцы думают о России и США

Согласно данным нового опроса Центральноевропейского института азиатских исследований, китайцы, проживающие в материковой части страны, поддерживают российскую спецоперацию на Украине и не одобряют действий США. Как отмечает Аsia Times, по данным опроса, проведенного среди трех тысяч китайцев, восприятие России за последние три года улучшилось.

Мартовский опрос, проведенный после того, как началась российская операция на Украине, и опубликованный только вчера выявил, что теперь Россия - страна, которая нравится гражданам КНР больше всего, за ней с небольшим отрывом следует Пакистан.

Среди 25 стран, о которых китайцам были заданы вопросы, Россия воспринимается наиболее позитивно, а США, наоборот, негативно. Почти 80% опрошенных положительно относятся к России, и менее чем треть респондентов придерживаются такого же мнения по поводу США. Четыре пятых из опрошенных заявили, что их мнение по поводу России улучшилось за последние три года.

”Мы выяснили, что китайцев не беспокоят действия России, и они на самом деле поддерживают спецоперацию”, - заявил Ричард Турчаньи, старший исследователь из Университета Палацкого в чешском Оломоуце, руководитель группы, проводившей опрос.

Китайцы, которые стали лучше относится к России, говорят, что доверяют ее руководству. Среди ответов были следующие: ”Доверяю Путину”, ”У Путина есть воля”, ”Сильный лидер”. Многие жители Китая отметили ”братскую любовь” между Россией и Китаем. Также они считают, что ”враг нашего врага - наш друг”.

Индия на втором месте среди нелюбимых стран из списка 25 государств, за ней следует Япония. Среди негативно воспринимаемых юго-восточных стран Азии 48% опрошенных отметили Вьетнам, а две пятых респондентов - отрицательно относятся к Индонезии и Филиппинам.

Сингапур на третьем месте среди любимых государств, после России и Пакистана. 56% опрошенных заявили, что чувствуют культурную связь с городом-государством, выразив свою уверенность, что сингапурцы будут рады китайским гостям. Вьетнамцы оказались на третьем месте среди самых нелюбезных по отношению к китайским туристам.

”Двусторонние связи - важный фактор, определяющий отношение китайцев к другим странам. Китайская внутренняя пропаганда, судя по всему, работает”, - говорит Турчаньи.

В результате опроса выяснилось, что восприятие китайцами других государств тесно связано с тем, как они считают, жители этих относятся к Китаю. Почти 60% опрошенных думают, что американцы плохо относятся к Китаю. Для сравнения, только 10% опрошенных уверены, что россияне в негативном свете рассматривают Китай, что, возможно, объясняет, почему китайцы так высоко оценивают Россию.

90% респондентов оценивают Китай как сильное государство, при этом США таковым считают на 8% меньше опрошенных. Столько же китайцев уверены, что их страна - сильнейшее государство в мире в военном плане. Индия и Япония рассматриваются как самые слабые, за ними следует Европейский союз.

На вопрос о том, какой политики должен придерживаться Китай, жесткой или дружелюбной, 60% респондентов ответили ”жесткой” по отношению к США. Более 20% ответили ”очень жесткой”. Абсолютное большинство уверено, что ”защита китайского суверенитета и безопасности” должна быть приоритетом внешней политики Пекина.

Однако негативное отношение к США распространяется не на все сферы жизни. Большинство опрошенных (53%) считают Америку культурно привлекательной, и только 26% не согласны с данным утверждением.

”Напряженные дипломатические отношения значительно не повлияли на тот факт, что китайцы восхищаются американской культурой. Большинство граждан страны по-прежнему находят США притягательными в культурном отношении. Пока что полномасштабная холодная война не началась”, - объясняет Тао Ван, научный сотрудник Манчестерского института Китая и соавтор отчета.

Одним из признаков пропасти между Китаем и Западом стал вопрос по поводу вакцин от Covid-19. 55% китайских опрошенных не хотели бы быть привитыми американскими вакцинами, и чуть менее половины респондентов против европейских препаратов. При этом большинство не против российской вакцины.

”Хотя некоторые ученые предполагают, что применение западных вакцин - ключ к завершению пандемии в Китае, мы думаем, что Пекину предстоит долгая дорога, - говорит Ван. - Китайцы в большинстве своем с недоверием относятся к западным препаратам, так что впереди еще немало испытаний”.