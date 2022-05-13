Сельхозтехнику будут выпускать и в Таганроге

13 мая. 23:15

Сегодня в донском Таганроге стартовало строительство новой производственной площадки "Ростсельмаша" – оно ведется на территории бывшего Таганрогского автозавода (ТагАЗ).

"Открытие новой площадки позволит "Ростсельмашу" расширить производство прицепной и навесной техники. Вся она будет востребована на рынке и региона, и страны. Важным является трудоустройство людей", - сказал на церемонии губернатор региона Василий Голубев, передает "Интерфакс".

Строительство нового завода связано с тем, что на "Ростсельмаше" расширяется производство мостов и коробок, нужны дополнительные площади.

"Мы понимаем, что в Таганроге есть умелые руки и светлые головы и знаем, что найдем здесь квалифицированных людей", - сказал на церемонии старта строительства совладелец "Ростсельмаша" Дмитрий Удрас, добавив, что на новом предприятии, в том числе, будут работать некоторые бывшие сотрудники ТагАЗа.

"Запуск завода запланирован в апреле 2023 года. Проект будет реализован в три этапа: предполагается запуск завода сельхозтехники, литейного производства и полигона испытаний комбайнов и тракторов.