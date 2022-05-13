"Влюбленный интернет-романтик" выманил почти 300 тысяч рублей у жительницы Махачкалы

13 мая. 22:41

Житель Махачкалы стал фигурантом уголовного дела по факту мошенничества, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Было установлено, что 31-летний мужчина обманным путем завладел крупной суммой денег, выманив ее у 37-летней жительницы города.

Подозреваемый рассказал, что познакомился с женщиной в социальной сети. Переписываясь с ней, мужчина, притворяясь "влюбленным ухажером", выманивал у нее деньги, которые тратил на личные нужды.

"В течение полугода он присвоил 285 тысяч рублей. Потерпевшая, догадавшись, что за романтическим общением скрывается корысть и обман, обратилась в полицию", - пояснили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).