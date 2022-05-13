Жительница Узбекистана получила первый паспорт в 114 лет

13 мая. 21:47

В Узбекистане 114-летняя женщина впервые в жизни получила документ, удостоверяющий личность. Об этом пишут СМИ.

Как передает Sputnik Узбекистан, с просьбой установить факт рождения жительницы Кашкадарьинской области Хаит Байрамовой, появившейся на свет в 1908 году, в районный отдел юстиции обратилась ее дочь.

Выездной суд состоялся 28 марта, в ходе него было подтверждено, что женщина родилась именно в 1908 году. Седьмого мая долгожительница получила свой первый документ, удостоверяющий личность, - паспорт.