В Махачкале стартовала первая "Водная аллея"

13 мая. 22:29

Сегодня в столице Дагестана при поддержке Минприроды России открылась первая в республике акция "Водная аллея" – она стартовала на площадке перед Аварским музыкально-драматическим театром им. Гамзата Цадасы.

"Бережное отношение к воде - крайне важная тема. …Мы все понимаем, что вода ненадлежащего качества превращается в наше с вами здоровье. Сегодня в такой развлекательной форме людям понятно, как можно в своем доме беречь воду, как поступать с водой, как бережно относиться к ней и что не нужно лишнего расходовать", - рассказал на церемонии открытия советник руководителя Росводресурсов, руководитель "Центра развития ВХК" Минприроды России Илья Разбаш, передает ТАСС.

Гостей "Водной аллеи" все дни акции, которая продлится до 16 мая, ждет VR-кинотеатр, концертно-развлекательная программа, DJ-сеты, фотозоны, инсталляции, конкурсы, розыгрыши и подарки для самых активных участников. Для маленьких посетителей организованы познавательные мастер-классы, а также "Школа супергероев воды", ша которой будут работать аниматоры и мастера по аквагриму.

Напомним, эколого-просветительская акция "Водная аллея" проходит с 2015 года: впервые она прошла в Казани, затем - в четырех городах Крыма, в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, Хабаровске и Краснодаре.