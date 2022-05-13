Власти Ингушетии составят первые карты местности республики

13 мая. 22:14

В Ингушетии впервые создадут картографический материал территории республики, - сообщил первый зампред кабмина региона Олег Фурсов.

"На территории республики ни разу не создавался картографический материал, в силу разных событий топосъемка не осуществлялась....Для повышения инвестиционной привлекательности, легализации земельных участков и объектов недвижимости, выявления неиспользуемых и неправомерно используемых земельных участков, упрощения ведения бизнеса, освоения национальных проектов необходим актуальный картографический материал", - рассказал он, передает ТАСС.

Стоимость проекта составит около 252 млн рублей, для проведения этой работы необходимо финансирование из федерального бюджета, - отметил Фурсов.

Отсутствие картографического материала создает определенные трудности в развитии экономики, лишает органы исполнительной и муниципальной власти возможности осуществлять надлежащий контроль за охраной и рациональным использованием земельных ресурсов и влияет на недополучение налогов и сборов, - добавили в кабмине Ингушетии.