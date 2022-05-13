Владимир Владимиров восхитился Кавказским хребтом

13 мая. 21:47

Глава Ставрополья Владимир Владимиров сегодня пролетел над Кавказским хребтом, оставшись в восхищении от красоты горного рельефа СКФО. Видео из мини-путешествия губернатор опубликовал в своем Телеграм-канале.

"Лечу над Кавказским хребтом. На горизонте - Эльбрус, внизу вижу поля Ставрополья. Наш прекрасный край и величественный Кавказ - пожалуй, лучшее место во всем мире", - написал Владимиров в своем посте, передает "АиФ-Ставрополье".

В комментариях местные жители поддержали слова губернатора и немного поправили его - на кадрах не Эльбрус, а Казбек, Эльбрус правее. А некотоые по-доброму пошутили о том, что глава Ставрополья "летает в облаках".