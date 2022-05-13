Оппозиция готовит большой общеармянский митинг в Ереване

13 мая. 21:33

Оппозиция, требующая отставки премьера Армении Никола Пашиняна, созывает в Ереване в воскресенье, 15 мая, в Ереване большой общеармянский митинг, - сообщил сегодня вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.

"В воскресенье в 18:00 (17:00 мск) мы проведем большой общеармянский митинг", - сказал Сагателян сторонникам на площади Франции, добавив, что завтра, в субботу, крупных акций протеста не будет: пройдут культурные мероприятия, обсуждения социально-экономической ситуации в Армении и проблем в области безопасности - все с участием профессионалов.

Вице-спикер призвал сторонников не бояться давления со стороны властей. "Все давления и провокации делают нас сильными. Чем сильнее преследования, тем сильнее паника властей… У власти не осталось опоры, кроме грубой полицейской силы", - сказал Сагателян.