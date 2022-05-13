Эрдоган закрывает путь в НАТО Швеции и Финляндии?

Турция выступает против присоединения Швеции и Финляндии к НАТО, заявил сегодня президент Реджеп Тайип Эрдоган, потенциально разбив надежды двух стран на быстрое присоединение к военному альянсу. Расширение НАТО возможно только при единогласном одобрении всех членов Североатлантического альянса, к которому Турция присоединилась в 1952 году.

Как отмечает Bloomberg, Эрдоган сослался на присутствие террористов в Швеции и Финляндии. Турция хочет, чтобы обе страны заняли четкую позицию против тех, кто поддерживает курдских боевиков-сепаратистов, борющихся за автономию на юго-востоке Турции, заявил высокопоставленный турецкий чиновник. По его словам, Анкара намерена провести переговоры по членству Финляндии и Швеции в НАТО.

”Мы следим за развитием событий в отношении Швеции и Финляндии, но относимся к вопросу скорее негативно, - сказал Эрдоган в видеообращении после пятничной молитвы в Стамбуле. – Швеция и Финляндия походят на гостевой дом для террористических организаций. Их члены даже заседают в местных парламентах. Поэтому сейчас мы не можем положительно относиться к тому, что происходит”.

Турция уже давно жалуется на недостаточную поддержку НАТО и европейских союзников в борьбе против Рабочей партии Курдистана, РПК, признанной террористической организацией как в США, так и в Европейском союзе.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг неоднократно говорил о том, что ожидает от всех союзников поддержки в отношении потенциальных новых членов и надеется, что процесс завершится быстро. Турецкие чиновники ничего не заявляли на последних встречах, сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде. В пресс-службе альянса не ответили на запрос о комментарии, как и министр иностранных дел Финляндии.

Несмотря на проамериканскую и западноевропейскую позицию, Финляндия и Швеция со времен холодной войны придерживались мнения, что лучше для их национальной безопасности не присоединяться к НАТО. Они старались не нарушать равновесие в балтийском регионе и не провоцировать Россию. Но в ходе российской спецоперации на Украине, в Стокгольме и Хельсинки передумали.

Турция стремится сохранить нейтральное положение в отношении кризиса на Украине. Правительство в Анкаре не хочет обрывать связи с Россией, но при этом поставляет Киеву дроны; а также закрывает проливы и воздушное пространство для военных кораблей и самолетов.