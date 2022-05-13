Стало известно, сколько уголовных дел открыто в Армении в период проведения акций протеста

13 мая. 21:21

Более десяти уголовных дел открыто за время проведения последних акций протеста в Армении, такое сообщение распространила пресс-служба Генпрокуратуры РА.

"По результатам мониторинга докладов сотрудников полиции, сообщений граждан, СМИ и других коммуникационных ресурсов в органах дознания и предварительного следствия возбуждено 12 дел, а по одному эпизоду готовятся материалы", - цитирует его Sputnik Армения.

Семи демонстрантам предъявлено обвинение по инциденту в Гюмри, трое из них взяты под арест.

В надзорном ведомстве напомнили, что участие в мирных, законных собраниях - конституционное право граждан Армении, и государство обязано обеспечивать их мирное течение и защищать права участников.

В Генпрокуратуре заверили, что неправомерные действия должностных лиц и обычных граждан, направленные против участников митингов и акций, уже получили и будут получать и впредь адекватную правовую оценку прокуратуры.