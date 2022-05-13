Горевший остов автобуса рядом со школой в Махачкале вызвал панику в соцсетях

13 мая. 21:29

Сегодня во дворе частного дома в Махачкале возле средней школы №59 вспыхнул кузов разобранного автобуса.

Кадры возгорания мгновенно распространились в социальных сетях с сообщениями о якобы взрыве школьного автобуса, однако в мэрии дагестанской столицы назвали эту информацию ложной.

"По предварительной информации, загорелся разобранный кузов автобуса, который стоял в частном домовладении вблизи школы", – сообщили в городской администрации, передает "АиФ-Дагестан".

В происшествии никто не пострадал. Сейчас правоохранители расследуют инцидент.