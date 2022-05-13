Пожарные не дали пламени перекинуться с камышей на нефтебазу в Северном Казахстане

13 мая. 20:56

Пожарные уберегли нефтебазу от пожара в Петропавловске, рассказали в пресс-службе департамента по ЧС Северо-Казахстанской области.

"13 мая в 9 часов 12 минут на телефон 101 поступило сообщение о возгорании камыша на окраине Петропавловска, по адресу улица Ауэзова, 266 (промзона)", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Пожар приходилось тушить на заболоченной территории, что затрудняло работу пожарных. С огнем, пылавшим в опасной близости от нефтебазы, боролись 73 человека личного состава и 21 единица техники.

Возгорание тушили несколько часов, общая площадь его составила 10 га. В результате никто не пострадал, причина и объем ущерба устанавливаются.