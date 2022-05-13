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Новые пункты пропуска ускорили путь между Россией и Азербайджаном

gruzoved.com

Пропускная способность пограничных пунктов на границе России с Азербайджаном выросла в 2,5 раза, - сообщили в пресс-службе Росгранстроя.  

Это стало возможным после открытия движения грузовиков через международный автомобильный пункт пропуска "Тагиркент-Казмаляр", обустройства двух временных дополнительных полос для большегрузов в МАПП "Яраг-Казмаляр" и организации круглосуточного пропуска пустого грузового транспорта через МАПП "Ново-Филя", - передает "АиФ-Дагестан".

Сейчас совокупная пропускная способность пограничных пунктов выросла с 370 автомобилей в сутки до 950, очередей на подъезде к МАПП "Яраг-Казмаляр" нет.

ФОТО gruzoved.com
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