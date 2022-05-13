СМИ: пастух погиб от взрыва снаряда на полигоне в Армении

13 мая. 20:31

Пожилой мужчина погиб на полигоне "Камхуд" в Ширакской области из-за разрыва снаряда, об этом рассказал первый замглавы общины Ахурян Карен Аршакян.

По его словам, жертвой ЧП стал 65-летний пастух из села Ваграмаберд.

Аршакян уточнил, что учений на полигоне не проводилось уже месяц, пишет Sputnik Армения. Снаряд мог остаться там с предыдущих учений, его также могли принести сель или дождь.

Замглавы общины добавил, что местных жителей всегда предупреждают об учениях. Территория полигона ограждена, а закрыть ее полностью невозможно - она слишком велика.