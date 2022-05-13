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Анапа готова принять на отдых до 100 тысяч детей

Анапа готова принять на отдых до 100 тысяч детей

Нынешним летом количество отдыхающих детей в лагерях Анапы увеличится до 100 тыс человек, - уверен мэр города Василий Швец.

"Детей будет больше. По нашим подсчетам, в прошлом году было порядка 70 тыс, в этом году будет под 100 тыс человек. Столько детей должно оздоровиться только на курортах Анапы, соответственно, в Краснодарском крае еще больше", - сообщил мэр города-курорта, передает "Интерфакс".

Из-за логистических трудностей пока есть отказы от отдыха, но пустующие места быстро замещаются заявками из других регионов, поэтому глобально это на количество отдохнувших детей на курортах Анапы сказаться не должно, - добавил Швец.

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