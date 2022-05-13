ООН предложит помощь КНДР в борьбе с коронавирусом

13 мая. 20:10

Организация Объединенных Наций (ООН) готова помогать КНДР в преодолении вспышки коронавируса, - заявил сегодня заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы с обеспокоенностью наблюдаем за вспышкой коронавируса в КНДР. Мы пока не получили официальных сообщений о вспышке, но поддерживаем контакты с представителями КНДР по этому вопросу. Вместе с нашими партнерами по гуманитарной работе мы готовы помочь КНДР в ситуации с коронавирусом и по другим вопросам", - сказал он, передает ТАСС.