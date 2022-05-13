Годовая инфляция в апреле достигла 17,83% в России

13 мая. 19:51

Годовая инфляция в РФ в апреле ускорилась до 17,83%, в марте она составляла 16,69%, следует из данных Росстата.

В месячном выражении потребительские цены за прошлый месяц увеличились на 1,56%.

Продовольственные товары в апреле стали дороже на 2,87% по сравнению с мартом и на 20,48% в годовом выражении, цены на непродовольственные товары выросли на 0,53% и на 20,19% соответственно. Стоимость услуг за этот период увеличилась на 1,07% в месячном выражении и на 10,87% в годовом, передает ТАСС.

Потребительские цены выросли на 2% и более в 24 регионах. Самый серьезный рост зафиксирован в Ингушетии (на 3,9%) и Кабардино-Балкарской (на 3,3%) из-за подорожанием продуктов питания на 5,3% и 5,6% соответственно.