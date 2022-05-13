Госдума России требует изменить уровень дипотношений с Латвией

13 мая. 19:32

Последнее решение Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги требует пересмотреть уровень дипломатических отношений с Латвией, - отметил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.

"Настало время резко понизить уровень дипломатических отношений с Латвией и применить все возможные блокирующие экономические санкции", - сказал он, передает РИА Новости.

Напомним, парламент Латвии принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги, расположенного в рижском парке Победы. Сегодня Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям Риги.