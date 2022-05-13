Путин и Рахмон обсудили ситуацию вокруг Афганистана

13 мая. 19:21

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном, такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Главы государств обменялись мнениями по ситуации вокруг Афганистана, обратив особое внимание на увеличившуюся в последнее время активность на его территории террористических группировок.

"Подтверждено, что компетентные ведомства России и Таджикистана будут и далее активно взаимодействовать в целях обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе", - отметили в Кремле.

Кроме того, Путин и Рахмон коснулись координации в рамках ОДКБ, в том числе в контексте назначенной на16 мая в Москве встречи лидеров стран-членов организации.

Беседа состоялась по инициативе Душанбе.