Азербайджанцы верны клятве вернуться в Карабах - репортаж France24

Азербайджанцы, изгнанные из Карабаха в результате армянской оккупации, собираются вернуться на родину - в районы, освобожденные по итогам войны 2020 года, рассказывает французский общественный международный телеканал France24.

65-летний слесарь Али Гасанов, оглядывая заросшие травой руины своего родного города в Карабахе, клянется, что вернется сюда, чтобы отстроить его заново. "Сколько бы времени это ни заняло, мы вернемся в Агдам, - обещает Гасанов. - Мы хотим жить здесь… Здесь наше место". Гасанов вернулся в регион впервые в рамках автобусного тура по освобожденным территориям, организованного правительством Азербайджана.

Агдам превратился в город-призрак после того, как летом 1993 года его оккупировали армянские сепаратисты, в результате чего население города - 28 тысяч человек - спасалось бегством. В ходе последней войны, в которой погибло более 6500 человек, Баку вернул большую часть территорий, оккупированных Арменией в начале 1990-х годов. Тогда около 30 тыс. человек погибли в ожесточенных сражениях, а сотни тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома.

Гасанов рассказал, что всю ночь "не мог сомкнуть глаз" перед поездкой в Агдам, который был самым большим городом Карабаха до того, как был разрушен армянскими националистами. Он сказал, что не "мог дождаться, когда наконец доберется до Агдама" с тех пор, как он и его семья бежали из города после обстрела. "Для меня это был самый красивый город в мире", - делится Гасанов, стоя посреди пустоши, простирающейся до далеких голубоватых гор.

Правительство Азербайджана запустило регулярные автобусные рейсы на освобожденные территории в январе, тогда бывшие обитатели тех мест впервые за три десятилетия смогли побывать на родине.

Мечта, ставшая явью

Это лишь первый шаг по претворению в жизнь плана правительства по воссоединению Карабаха, названный "Великим возвращением". Али Гасанов назвал визит своей сбывшейся мечтой. "Наш дом стоял за забором, - говорит он, и на его глаза наворачиваются слезы. - Там была аллея огромных платанов, под которыми мы играли в нарды или домино, а там – был футбольный стадион, любимое место наших соседских ребят".

Разрушения настолько масштабные, что бежавшая десятилетия назад из Агдама Гульбениз Джафарова даже не смогла опознать развалины, которые когда-то были ее домом. "Но здесь витает родной дух. Такое ощущение, что я провела 30 лет в тюремной камере и теперь вышла на свободу", - добавила 55-летняя Джафарова.

На агдамском кладбище она нашла могилу брата, который погиб в возрасте 27 лет, защищая город от армянских сепаратистов, контролировавших регион до 2020 года. Гульбениз рассказала, что последние слова ее матери перед смертью были: "Мой сын". "Я пообещала ей, что приеду на его могилу", - вспоминает Гульбениз Джафарова.

"Наше место здесь"

Правительство Азербайджана собирается потратить миллиарды на реконструкцию региона. В прошлом году из бюджета было уже выделено $1,3 млрд на строительство дорог, мостов и аэропортов. Власти Азербайджана хотят превратить Агдам в один из крупнейших городов страны, в том числе там планируется построить индустриальный парк.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов пообещал, что скоро мы станем свидетелями возвращения первых семей в свои дома в Карабахе. Но "Великое возвращение" пока остается отдаленной перспективой, учитывая масштабы разрушений и опасность наземных мин, широко применявшихся во время конфликта, который регулярно вспыхивал на протяжении десятилетий. "Сколько бы времени это ни заняло, мы вернемся в Агдам, - настаивает Гасанов. - Мы хотим жить здесь. Мои сыновья говорят, что наше место здесь".