В центре Краснодара пылало одноэтажное здание

13 мая. 19:12

В Краснодаре эвакуировали людей из одноэтажного здания, в котором возник пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 17:04 поступило сообщение о возгорании на улице Гимназическая. В 17:09 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание чердачного помещения в одноэтажном здании на площади 100 кв м", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Из здания были эвакуированы 42 человека, пожар локализован. Информации о пострадавших не поступало.