Turkish Airlines связала Санкт-Петербург и Бодрум

13 мая. 18:59

Авиакомпания Turkish Airlines запустила рейсы из Санкт-Петербурга в Бодрум, такое сообщение распространило ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания "Пулково").

"Аэропорт Пулково расширяет маршрутную сеть международных направлений. Список городов пополнился известным курортом на побережье Эгейского моря - Бодрумом", - цитирует его РИА Новости.

Рейсы будут совершаться по вторникам и пятницам на Airbus A-321 вместимостью 180 кресел. С 24 мая Turkish Airlines будет летать в Бодрум не два, а четыре раза в неделю.