Госдеп США засомневался в восстановлении ядерной сделки с Ираном

13 мая. 18:43

Власти США считают, что восстановление ядерной сделки с Ираном пока далеко не гарантировано и что исход переговоров на данную тему зависит от Тегерана, - заявил сегодня на телефонном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Несмотря на все вышесказанное, на данном этапе, как мы говорили и прежде, сделка остается далеко не гарантированной. Мы в равной степени готовимся к сценариям, которые предусматривают как взаимное возвращение к полному соблюдению СВПД, так и отсутствие этого", - отметил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

"Ирану решать, хочет ли он быстро завершить сделку", - добавил Прайс.