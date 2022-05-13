Одно из зданий правительства разблокировали протестующие в Ереване

13 мая. 18:26

В Ереване оппозиционеры разблокировали здание, в котором находятся несколько министерств, сообщил один из лидеров протестующих Ишхан Сагателян.

"Мы открываем все выходы из здания и направимся шествием к площади Франции, где в 20։00 запланирован митинг", - цитирует его Spuutnik Армения.

Чуть ранее между демонстрантами и полицейскими произошла небольшая потасовка: активисты согласились выпустить из заблокированного здания сотрудников-женщин, вместе с ними стали выходить и мужчины, что вызвало недовольство у протестующих. Ситуация довольно быстро стабилизировалась.