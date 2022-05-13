Латвия закрылась от известных российских режиссеров и актеров

13 мая. 18:17

Латвия на неопределенный срок запретила въезд в страну 102 российским гражданам, в числе которых - известные актеры и режиссеры, - сообщил глава МИД республики Эдгарс Ринкевич.

"На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести 102 граждан в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок", - написал Ринкевич в Twitter, передает РИА Новости.

Въезд в страну запрещен в том числе Николаю Бурляеву, Юрию Каре, Александру Панкратову-Черному, Борису Галкину и Александру Пашутину, - следует из списка, опубликованного на сайте МИД Латвии.

Напомним, ранее нежелательными лицами в стране были объявлены более 30 российских деятелей культуры.